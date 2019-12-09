74-річний Петросян одружився з молодою коханкою: фото дівчини

Популярний російський комік Євген Петросян одружився з молодою коханкою Тетяною Бурхуновою, яку вважають винуватицею його розлучення з Оленою Степаненко.

Як повідомляє КП, 74-річний Петросян і 30-річна Бурхунова узаконили свої відносини на початку грудня.

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова Інстаграм

Про це виданню розповіла людина з близького оточення пари:

"Вони одружилися на початку грудня".

Тетяна Бурхунова Інстаграм

Однак на своїх сторінках в Instagram ні Євген, ні Тетяна не опублікували весільні фото. Втім, це й не дивно. Адже за весь час свого роману пара ще жодного разу не показала спільних знімків.

Євген Петросян Інстаграм

Так, у своїй соцмережі Петросян публікує фото з виступів і подорожей, а його молода дружина любить демонструвати модні наряди.

Євген Петросян Інстаграм

Євген Петросян Інстаграм

Які фотографії з'являються на сторінці Тетяни Бурхунової в Instagram.

Тетяна Бурхунова Інстаграм

Тетяна Бурхунова Інстаграм

Тетяна Бурхунова Інстаграм

Тетяна Бурхунова Інстаграм

Тетяна Бурхунова Інстаграм

Тетяна Бурхунова Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

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