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9 грудня • оновлено в 10:13
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74-річний Петросян одружився з молодою коханкою: фото дівчини

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Популярний російський комік Євген Петросян одружився з молодою коханкою Тетяною Бурхуновою, яку вважають винуватицею його розлучення з Оленою Степаненко.

Як повідомляє КП, 74-річний Петросян і 30-річна Бурхунова узаконили свої відносини на початку грудня.

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова

Інстаграм

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"Кінця не видно цьому беззаконню!" Петросян поскаржився на колишню дружину

Про це виданню розповіла людина з близького оточення пари:

"Вони одружилися на початку грудня".

Тетяна Бурхунова

Тетяна Бурхунова

Інстаграм

Однак на своїх сторінках в Instagram ні Євген, ні Тетяна не опублікували весільні фото. Втім, це й не дивно. Адже за весь час свого роману пара ще жодного разу не показала спільних знімків.

Євген Петросян

Євген Петросян

Інстаграм

Так, у своїй соцмережі Петросян публікує фото з виступів і подорожей, а його молода дружина любить демонструвати модні наряди.

Євген Петросян

Євген Петросян

Інстаграм

Євген Петросян

Євген Петросян

Інстаграм

Які фотографії з'являються на сторінці Тетяни Бурхунової в Instagram.

Тетяна Бурхунова

Тетяна Бурхунова

Інстаграм

Тетяна Бурхунова

Тетяна Бурхунова

Інстаграм

Тетяна Бурхунова

Тетяна Бурхунова

Інстаграм

Тетяна Бурхунова

Тетяна Бурхунова

Інстаграм

Тетяна Бурхунова

Тетяна Бурхунова

Інстаграм

Тетяна Бурхунова

Тетяна Бурхунова

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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