74-річний Петросян одружився з молодою коханкою: фото дівчини

Популярний російський комік Євген Петросян одружився з молодою коханкою Тетяною Бурхуновою, яку вважають винуватицею його розлучення з Оленою Степаненко.
Як повідомляє КП, 74-річний Петросян і 30-річна Бурхунова узаконили свої відносини на початку грудня.
Євген Петросян і Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Про це виданню розповіла людина з близького оточення пари:
"Вони одружилися на початку грудня".
Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Однак на своїх сторінках в Instagram ні Євген, ні Тетяна не опублікували весільні фото. Втім, це й не дивно. Адже за весь час свого роману пара ще жодного разу не показала спільних знімків.
Євген Петросян
Інстаграм
Так, у своїй соцмережі Петросян публікує фото з виступів і подорожей, а його молода дружина любить демонструвати модні наряди.
Євген Петросян
Інстаграм
Євген Петросян
Інстаграм
Які фотографії з'являються на сторінці Тетяни Бурхунової в Instagram.
Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Тетяна Бурхунова
Інстаграм
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!