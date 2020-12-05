73-річну Ротару в Москві змусили здати тест на коронавірус перед концертом

73-річну українську співачку Софію Ротару змусили здати тест на коронавірусну інфекцію перед записом новорічного концерту "Пісня року" в Росії.

Такою була умова організаторів заходу, пише "Комсомольская правда". Артисти і фахівці, задіяні в концерті, отримали відповідну інструкцію.

"На майданчик будуть допущені тільки ті, хто має негативний результат. Артистам і їх колективам пропонуємо здати експрес-тести в день концерту, тобто 5 грудня. Для цього ми надаємо вам тест-системи. Вранці в день заходу, дотримуючись інструкції, проведіть тестування і відправте результат у вигляді фотографії на пошту", – йдеться в повідомленні для артистів.

Поки невідомо, який результат тесту на коронавірус отримала Ротару. Однак інформації про те, що артистка була не допущена до зйомок, не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, популярна українська співачка Софія Ротару зібралася в РФ на запис новорічного концерту "Пісня року". Артистка навіть встигла похвалитися нарядом, обраним для поїздки.