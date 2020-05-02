73-річну російську актрису Васильєву екстрено госпіталізували з коронавірусом

73-річну народну артистку Росії, відому актрису театру й кіно Тетяну Васильєву екстрено госпіталізували 1 травня з коронавірусом.

Про це в своїх Instagram-stories розповіла телеведуча Дана Борисова.

Тетяна Васильєва kp.ru

Зокрема, за словами Борисової, Васильєва подзвонила їй та попросила про допомогу.

"Тетяна зателефонувала мені о третій годині дня. Я сама була в шоці. Вона плакала. У неї було єдине питання: "Дана, допоможи влаштуватися в лікарню. Я заражена COVID". Я підняла на вуха всі канали. Перший, кому я подзвонила, був Андрій Малахов. Він скинув слухавку. Я подзвонила його редактору, той теж злився. Після цього Тетяна дзвонила мені кожні дві хвилини, їй було страшно, вона була в паніці. "Перший канал" організував її переїзд у лікарню. Лікарні заповнені людьми з коронавірусом. Місць немає", – повідомила Дана.

Крім того, за словами Борисової, спочатку Васильєва відчула головний біль, у неї піднялася температура й почався сильний кашель.

Через деякий час з артисткою зв'язалися журналісти видання РИА Новости, які поцікавилися, чи дійсно у Васильєвої коронавірус. На що вона відповіла:

"Угу. У мене двостороння пневмонія... Ну, цей вірус... Лікуюся".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актрисі Тетяні Васильєвій у вагоні московського метро защемило голову дверима.