73-річну актрису Васильєву обікрали під час тесту на коронавірус

Крістіна Долматова люди 16:32, 19.05.2020

У російської актриси Тетяни Васильєвої вкрали телефон під час тесту на коронавірус.

Про це повідомила невістка артистки Марія Болонкіна на своїй сторінці в Instagram. Вона підозрює, що у зникненні винні медсестри, які прийшли до Васильєвої додому, щоб провести тест. Адже, за словами дівчини, вони поводилися досить дивно.

Тетяна Васильєва
Фото: minsknews.by

"Сьогодні до Тетяни Григорівни прийшли брати третій мазок на тест. Дві медсестри поводилися досить дивно. По-перше, вони прийшли вже в бахілах. По-друге, невміло брали тест: не залазили так глибоко, як зазвичай. В результаті Тетяна Григорівна вийшла на 30 секунд в іншу кімнату за пилососом. А після того, як медики пішли, виявила пропажу телефону", – розповіла Болонкіна.

Тепер Васильєва планує написати заяву в поліцію. Також родичі звернуться до адміністрації поліклініки, щоб з'ясувати, чи дійсно дівчата, які представилися медиками, працюють в установі.

Тетяна Васильєва
Фото: gazeta.ru

Нагадаємо, що 73-річна Тетяна Васильєва була госпіталізована з двобічною пневмонією ще на початку травня. Тоді у неї підозрювали коронавірус, але всі тести дали негативний результат. Васильєва вирішила відмовитися від госпіталізації, оскільки впевнена, що в домашніх умовах їй буде легше боротися з недугом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що клавішник британського рок-гурту The Stranglers Дейв Грінфілд помер після позитивного результату тесту на коронавірус. Йому був 71 рік.

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