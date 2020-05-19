73-річну актрису Васильєву обікрали під час тесту на коронавірус
У російської актриси Тетяни Васильєвої вкрали телефон під час тесту на коронавірус.
Про це повідомила невістка артистки Марія Болонкіна на своїй сторінці в Instagram. Вона підозрює, що у зникненні винні медсестри, які прийшли до Васильєвої додому, щоб провести тест. Адже, за словами дівчини, вони поводилися досить дивно.
"Сьогодні до Тетяни Григорівни прийшли брати третій мазок на тест. Дві медсестри поводилися досить дивно. По-перше, вони прийшли вже в бахілах. По-друге, невміло брали тест: не залазили так глибоко, як зазвичай. В результаті Тетяна Григорівна вийшла на 30 секунд в іншу кімнату за пилососом. А після того, як медики пішли, виявила пропажу телефону", – розповіла Болонкіна.
Тепер Васильєва планує написати заяву в поліцію. Також родичі звернуться до адміністрації поліклініки, щоб з'ясувати, чи дійсно дівчата, які представилися медиками, працюють в установі.
Нагадаємо, що 73-річна Тетяна Васильєва була госпіталізована з двобічною пневмонією ще на початку травня. Тоді у неї підозрювали коронавірус, але всі тести дали негативний результат. Васильєва вирішила відмовитися від госпіталізації, оскільки впевнена, що в домашніх умовах їй буде легше боротися з недугом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що клавішник британського рок-гурту The Stranglers Дейв Грінфілд помер після позитивного результату тесту на коронавірус. Йому був 71 рік.