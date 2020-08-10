73-річний Шварценеггер вперше став дідусем

Американський актор Арнольд Шварценеггер став дідусем – у його доньки Кетрін та її чоловіка Кріса Пратта народилася перша дитина.

Про це повідомляє видання ET з посиланням на сина 73-річного актора і брата Кетрін Патріка. "У них все добре, тільки що купив для неї маленький подарунок", – заявив чоловік, коли його спіймали журналісти на вулиці й показав упакований предмет, перев'язаний рожевою стрічкою.

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт cosmo.ru

До речі, незрозуміло, для кого призначений подарунок Патріка – для сестри Кетрін чи для її дитини, адже стать малюка сім'я тримає в секреті.

Нагадаємо: для Кетрін Шварценеггер, якій в грудні виповниться 31 рік, це перша дитина. Її чоловік Кріс Пратт – зірка "Месників" і "Вартових Галактики" – вже виховує сина Джека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 73-річний Арнольд Шварценеггер вразив шанувальників новим відео, на якому продемонстрував "шпагат" на кухонному столі.