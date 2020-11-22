73-річний Барі Алібасов стане татом: відео з вагітною обраницею

Obozrevatel Люди 13:31, 22.11.2020 Оновлено: 13:50, 22.11.2020

Відомий російський музикант і продюсер групи "На-На" 73-річний Барі Алібасов незабаром стане татом.

Про те, що в артиста скоро буде поповнення в родині, повідомив він сам на сторінці в Instagram. Алібасов опублікував зворушливе відео з його молодою коханою Вікторією, на якому він ніжно обіймає її.

"Я люблю! Скоро у нас буде дитина! Не знав, що в 73 любити можна сильніше та яскравіше, ніж у 17. Віко, Дякую! За те, що з'явилася в моєму житті!" – написав у фотоблозі музикант.

Як повідомив PR-директор Алібасова "5 каналу", стосунки між музикантом і його новою молодою обраницею зав'язалися не так давно.

"Барі Каримович попросив мене повідомити всім цю радісну новину. Нині Вікторія перебуває на шостому тижні вагітності", – заявив він.

За словами помічника артиста, кохана Алібасова ухвалила рішення народжувати дитину й сподівається, що його нинішня дружина – акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, яка нещодавно подала на розлучення, не передумає.

"Щаслива, що народжу ще одного нанайця. Барі ще все може і дасть фору багатьом молодим. Окреме спасибі Лідії Миколаївні та її адвокатці Юлії Вербицькій-Линник за те, що вони вирішили повернути подаровану Барі Карімовичу квартиру назад. Тепер у них майже в руках дешева малогабаритна квартира в Новій Москві за два мільйони рублів, а в мене в руках набагато більше – мій безцінний Барі", – повідомила Вікторія.

Варто зазначити, що Алібасов був одружений шість разів. Від попередніх стосунків у продюсера є син і донька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Барі Алібасова розповів, що на життя його батька робили замах.

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