73-річний Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні: що трапилося
Російський музикант і продюсер Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні.
Раніше він був госпіталізований в одну з московських клінік через проблеми зі здоров'ям. Деталі музикант відмовився розкривати, пише Telegram-канал Mash.
Повідомляється, що з лікарні його 26 червня відвезла швидка. У Алібасова виник нестабільний стан на тлі прийнятих медпрепаратів.
Лікарі порекомендували йому деякий час перебувати під наглядом психіатрів.
Нагадаємо, про те, що музикант тривалий час перебував на лікуванні в клініці в Москві, раніше розповіла дочка його дружини Лідії Федосєєвої-Шукшиної Ольга Шукшина.
"Він, звичайно, не в реанімації. Просто людина під крапельницями, його приводять до тями", – пояснила жінка, додавши, що в лікарню продюсера відправив син.
Як повідомляв OBOZREVATEL, син Барі Алібасова публікував тривожне відео, зняте біля психіатричної обласної клініки імені Святої Софії в Москві ще в грудні 2019 року. За деякими даними, він знаходився там також через свого 73-річного батька.