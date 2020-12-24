73-річний Алібасов і 82-річна Федосєєва-Шукшина офіційно розлучилися

Російський музикант, продюсер гурту "На-На" Барі Алібасові актриса Лідія Федосєєва-Шукшина офіційно розлучилися. Пара перебувала в шлюбі два роки.

Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на піар-директора шоумена Вадима Горжанкіна. За словами чоловіка, причиною розлучення зіркової пари стала квартира, яку Шукшина подарувала Алібасову, а потім вирішила забрати назад. Це сталося після того, як продюсер продав її своєму помічникові, щоб отримати кошти на лікування.

Лідія Федосєєва-Шукшина і Барі Алібасов msn.com

Зазначається, що Алібасов не з'явився в суд у зв'язку з поганим самопочуттям. Суд не визнав це поважною причиною і 24 грудня прийняв рішення про розірвання шлюбу. До речі, ініціатором розлучення, як зазначив Горжанкін, була саме актриса.

Лідія Федосєєва-Шукшина і Барі Алібасов gazeta.ru

Барі Алібасов та Лідія Федосєєва-Шукшина уклали офіційний шлюб у листопаді 2018 року. До цього пара прожила разом понад два десятки років. Для 73-річного Алібасова цей шлюб був шостим, для 82-річної акторки – п'ятим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Барі Алібасова розповів, що на життя його батька робили замах.