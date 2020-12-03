73-річний Алібасов госпіталізований: ймовірна причина – передозування "Віагри"

Російський артист і продюсер Барі Алібасов госпіталізований у Москві. Однією з причин назвали "передозування препаратом "Віагра".

Таку версію озвучив піардиректор Алібасова Вадим Горжанкін. Він додав, що у артиста різко впав тиск і його відвезли на швидкій. Про це пише РІА Новини.

"Барі Карімовичу ще ввечері стало погано, викликали швидку допомогу, у нього виявився дуже низький тиск. Його терміново госпіталізували. Якщо все буде нормально, в лікарні він пробуде до суботи", – заявив Горжанкін.

Нагадаємо, в червні 2020 року Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні. У нього був нестабільний стан на тлі прийнятих медпрепаратів. Пізніше його син, Барі Аібасов-молодший зробив заяву про те, що батька намагалися вбити. Нібито саме після замаху на його життя, Алібасов-старший потрапив до психіатричної лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 73-річний Барі Алібасов готується стати батьком. Про це продюсер розповів в соціальних мережах. Його кохана і мати майбутньої дитини – російська актриса Вікторія Максимова, яка молодша за Алібасова на 40 років.