73-річна Ротару здивувала мережу помолоділим зовнішнім виглядом
73-річна українська співачка Софія Ротару продовжує дивувати шанувальників своїм чудовим зовнішнім виглядом.
Про це говорить й недавнє фото, яке розмістив син артистки Руслан Євдокименко на особистій сторінці в Instagram. На ньому він позував разом із зірковою мамою, обійнявшись в гримерці. Ротару постала в кадрі одягнена в яскраву червону сукню, підкресливши свій образ ефектним макіяжем та масивним золотим ланцюжком.
"Фото із зіркою", – підписав знімок Руслан.
Зазначимо, що в кадрі Ротару виглядає помітно молодшою. Про що й стали писати багато шанувальників в коментарях до публікації.
"Софія Михайлівна просто дівчинка-підліток", "Королева краси", "Дівчино в червоному, ви така прекрасна", "Софія Михайлівна все молодшає. Шок! Поділіться секретом", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Софія Ротару виступила з концертом в Росії в розпал пандемії COVID-19. Знаменитість представила два номери на концерті "Пісня року – 2020".
Співачку змусили здати тест на коронавірусну інфекцію перед заходом. Артисти й фахівці, задіяні в концерті, отримали відповідну інструкцію.
Також раніше Ротару показувала вбрання, яке обрала для виступу на "Пісні року". Вона позувала в сукні яскраво-червоного кольору з воланами.