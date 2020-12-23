73-річна Ротару здивувала мережу помолоділим зовнішнім виглядом

73-річна українська співачка Софія Ротару продовжує дивувати шанувальників своїм чудовим зовнішнім виглядом.

Про це говорить й недавнє фото, яке розмістив син артистки Руслан Євдокименко на особистій сторінці в Instagram. На ньому він позував разом із зірковою мамою, обійнявшись в гримерці. Ротару постала в кадрі одягнена в яскраву червону сукню, підкресливши свій образ ефектним макіяжем та масивним золотим ланцюжком.

"Фото із зіркою", – підписав знімок Руслан.

Софія Ротару з сином Русланом Instagram Руслана Євдокименка

Зазначимо, що в кадрі Ротару виглядає помітно молодшою. Про що й стали писати багато шанувальників в коментарях до публікації.

"Софія Михайлівна просто дівчинка-підліток", "Королева краси", "Дівчино в червоному, ви така прекрасна", "Софія Михайлівна все молодшає. Шок! Поділіться секретом", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL: