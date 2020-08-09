73-річна Ротару вразила мережу схожістю з молодшою сестрою: як вона виглядає зараз

Знаменита українська співачка Софія Ротару показала шанувальникам знімок, на якому зображена з молодшою сестрою Аурікою.

Фото Ротару опубліковано в Instagram на особистій сторінці Софії. Шанувальники відзначили, що сестри разюче схожі між собою, незважаючи на різницю в 12 років.

Користувачі мережі захопилися знімком сестер Ротару. Багато з них залишили в коментарях під фото компліменти, в яких вказали не тільки на схожість двох жінок, але і на їхні зовнішні дані.

Софія і Ауріка Ротару Instagram Софії Ротару

Так, за їхніми словами, 73-річна Софія і 61-річна Ауріка виглядають значно молодше своїх рокіи.

Відзначимо, Ауріка Ротару – наймолодша рідна сестра Софії Ротару. Також у легендарної співачки є ще дві сестри: 69-річна Лідія і 77-річна Зінаїда та два брати: Анатолій і Євген.

Instagram Софії Ротару

Instagram Софії Ротару

Instagram Софії Ротару

Співочу діяльність Аурелія (Ауріка) Михайлівна Ротару розпочала в Чернівецькій філармонії, де вона виконувала соло разом зі своєю сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні. Продовжила свою творчу діяльність у вінницькій, потім в кримській філармонії. Гастролювала разом зі своєю сестрою Софією Ротару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легенда естради Софія Ротару, якій 7 серпня виповнилося 73 роки, відзначила свій день народження в колі найближчих людей. Знімками зі святкування поділилася внучка артистки Соня. На них Ротару зображена в оточенні сім'ї: сина Руслана Євдокименка, невістки Світлани та онуків Анатолія та Софії.