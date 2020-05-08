72-річний Шварценеггер викликав ажіотаж у мережі "шпагатом" на кухонному столі

Американський актор Арнольд Шварценеггер вразив шанувальників новим відео, на якому продемонстрував "шпагат" на кухонному столі.

Відповідний ролик 72-річний артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Арнольд Шварцнегер zap.aeiou.pt

Так, у кадрі Шварценеггер з сигаретою в зубах сидить на шпагаті на кухонному столі та демонструє, як піднімає руки й тягнеться до носків. При цьому, Арнольд показує, що йому важко даються вправи. Втім, у кінці відео актор кладе руки на пояс і просто відходить в сторону зі словами:

"Фух! У будь-якому випадку, я сьогодні дуже гнучкий і пишаюся собою".

Користувачі оцінили гумор Арнольда: менше, ніж за добу ролик зібрав понад два мільйони переглядів і майже 30 тисяч коментарів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Арнольд Шварценеггер на своєму прикладі продемонстрував, як треба боротися з епідемією коронавірусу.