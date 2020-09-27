72-річний Шуфутинський таємно одружився: що відомо про молоду обраницю

Співак і автор нашумілого хіта "3 вересня" Михайло Шуфутинський одружився втретє.

Про радісну подію артист сам поділився в ефірі програми "Привіт, Андрію!" на каналі "Росія".

Новою обраницею Шуфутинського стала танцівниця Світлана Юразова, яка молодша за нього на 30 років.

"Світлана займається з танцювальною групою, займається питаннями піару, багато допомагає ... Виходити на сцену їй зараз ні до чого, тому що у неї набагато більше обов'язків – вона моя дружина", – заявив в ефірі артист.

Крім того, Шуфутинський зізнався, що знайомий з Юразовою вже 25 років.

"Я її добивався багато років: але я був одружений, вона мені категорично відмовляла – практично у всьому. Працювали разом. І в той самий момент, коли я залишився один, Світлана стала практично єдиною істотою на всій земній кулі, яка мене зрозуміла. І спалахнуло почуття. Це почуття, яке не зникає і сподіваюся не вичерпається ніколи. Тому що це відчуття дає тобі зрозуміти, що ти живий, продовжуєш життя, що поруч з тобою близька людина ", – зізнався співак.

Також Шуфутинський заявив, що новий шлюб з Юразовою його сім'я сприйняла добре.

"Моя сім'я дуже добре Світлану прийняла, і сім'я зрозуміла мене. Дуже радий цій обставині", - розповідав зірка.

До слова, Світлана Юразова відома як учасниця шоу балету Шуфутинського "Отаман". Пізніше кохана артиста зайняла посаду адміністратора колективу і персонального менеджера Шуфутинського. Від першого шлюбу Юразова виховує доньку Аріну.

Варто відзначити, що свій роман Юразова і Шуфутинський підтвердили 2019 року, коли їх удвох побачили на музичній премії "Вікторія". Для Шуфутинського це вже другий шлюб. У першому шлюбі артист прожив з дружиною 44 роки, а в 2015 році вона померла від серцевого нападу. Співак виховує двох синів і сімох онуків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 90-річний Чапкіс одружився в четвертий раз.