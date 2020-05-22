72-річна Ротару повернулася в соцмережі й захопила квітучим виглядом

Анна Міхно люди 10:55, 22.05.2020 Оновлено: 10:56, 22.05.2020

Українська співачка Софія Ротару поділилася новими фотографіями після тривалого мовчання в соцмережах.

Відповідні знімки з'явилися на особистій сторінці 72-річної артистки в Instagram.

Софія Ротару
korupciya.com

Зокрема, Ротару опублікувала кілька свіжих кадрів. На фото знаменитість позувала у вишиванці. Такими знімками зірка привітала шанувальників з Днем вишиванки, який відзначали 21 травня.

Софія Ротару
Instagram @ sofiarotaru.official
Софія Ротару
Instagram @ sofiarotaru.official

Користувачі, побачивши нові фотографії Софії Ротару, прийшли в захват. У коментарях прихильники зазначили, що співачка виглядає чудово.

"Яка ви гарна!", "Ви чудово виглядаєте", "Щасливі бачити вас", "Ви шикарна", "Яка ж ви у нас красуня", "Як ви прекрасні", – захоплювалися користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що син української співачки Софії Ротару Руслан розповів, куди зникла співачка.

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