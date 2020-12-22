71-річну Ірину Муравйову госпіталізували з коронавірусом: в якому стані актриса

18 грудня зірку фільму "Карнавал", російську актрису 71-річну Ірину Муравйову госпіталізували з COVID-19. Їй стало погано ще 10 грудня, а зараз її стан погіршився.

Спочатку артистка поскаржилася на озноб, головний біль, першіння в горлі і температуру. Муравйова здала тест, і він показав позитивний результат. Про це повідомляє Telegram-канал "Mash".

Як стало відомо, після цього її стан почав погіршуватися і в п'ятницю, 18 грудня, актрису госпіталізували у важкому стані.

71-річна Ірина Муравйова Експрес газета

Варто відзначити, що лікарі діагностували у Муравйової пневмонію. Зараз вона знаходиться під наглядом. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, Ірина Муравйова – це радянська і російська актриса, народна артистка РФ. Лауреат Державної премії СРСР і премії Уряду РФ.

Вона стала відома завдяки фільмам "Москва сльозам не вірить", "Карнавал", "Найчарівніша і найпривабливіша" і багатьом іншим.

У 1970-х і 1980-х роках вела недільну дитячу ранкову телепередачу "Будильник".

У 1977-1991 роки – актриса Московського театру імені Моссовєта, де зіграла чимало головних ролей у спектаклях сучасних авторів.

C 1993 року і по сьогоднішній день служить у державному академічному Малому театрі в Москві.

Російська актриса Ірина Муравйова Кино-Театр.РУ

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