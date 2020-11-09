71-річний Куклачов розповів, що через перенесений коронавірус ледь не помер

71-річний радянський і російський артист цирку Юрій Куклачов розповів, як захворів на коронавірус і ледь не помер через нього.

За його словами, йому знадобилося багато часу на відновлення після хвороби. Про це знаменитість повідомив у програмі "Секрет на мільйон" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Куклачов розповів, що спочатку він вирішив зайнятися самолікуванням.

"Защипало горло, потім підвищувалася температура до 38,8. Я зрозумів, що від ліків, які знижують температуру, мені зле – почався від них пронос, не приймає організм ці жарознижувальні. Ви знаєте, який хороший засіб? Оцет!", – зазначив артист.

Потім Юрій попросив дружину розвести йому оцет, обтирався і прикладав серветки, змочені в цьому розчині, завдяки чому температура незначно знижувалася.

"Легше ставало! Я травами інгаляції робив два рази на день. Знав, що уражаються легені. П'ять днів тримався, потім вночі встав – зателефонував у Лапіно", – підкреслив знаменитість.

Так, через самолікування Куклачов опинився у важкому стані. Також він повідомив, що через COVID-19 померла його молодша сестра.

"Мені дали окрему палату. У мене виявилася дуже важка форма. Гірше і гірше: коли перевірили КТ, воно показало, що повністю уражені легені – на 80 відсотків. Я був у дуже поганому стані. Зрозумів, чому люди йдуть із життя – кисню немає , нічим дихати. До туалету дійти – вже свідомість втрачаєш. У мене сестра двоюрідна померла в лікарні – коронавірус... Вона на п'ять років молодша за мене", – додав артист.

Крім того, зірка цирку розповів, як лікарі боролися за його життя.

"Мені довелося два рази робити плазму. Зробили – вона не допомагає. Через два дні вдруге – ось тоді мені стало трохи легше. Плюс кров чистити почали. Загалом, не дали мені піти із цього життя", – зазначив Юрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Анатоліч захворів на коронавірус і розповів про симптоми.