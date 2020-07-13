71-річна Регіна Дубовицька звинуватила в брехні покійного Михайла Задорнова.

Російська телеведуча програми "Аншлаг" Регіна Дубовицька звинуватила в брехні покійного сатирика Михайла Задорнова, який ще за життя зізнався, що цілувався з гумористкою.

Як йдеться в програмі "Судьба человека" на телеканалі "Росія 1", 30 років тому в зірок був платонічний роман. На той момент артисти були не вільні, але це не завадило спалахнути взаємним почуттям (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми цілувалися з Регінкою. Гуляли-гуляли, потім дощ загнав нас в телефонну будку... Я був одружений, вона – заміжня. Але у нас була сильна симпатія, яка вилилася в одноразовий поцілунок", – розповідав Задорнов ще за життя.

Дубовицька і Задорнов в програмі "Аншлаг" Газета.Ру

Дубовицька відзначила, що відчувала колись взаємну симпатію до сатирика. Проте запевнила, що поцілунка не було.

"В перший раз чую про це. Ми були в телефонній будці, так. Але щодо поцілунку він точно прибрехав. З Мішею ніколи не було нудно. Може, я була б рада, якби він мене поцілував, але зараз не знаю... Може, якби поцілував, моє життя б склалося інакше... Він приходив до мене в лікарню, читав свої твори. Дивився, як я реагую, викреслював щось", – пояснила 71-річна телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський музикант і продюсер, 73-річний Барі Алібасов, розповів, що розійшовся з молодою дружиною, 33-річною Вікторією Максимовою через Лідію Федосєєву-Шукшину, яка була категорично проти їхнього спілкування.