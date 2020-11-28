71-річна Пугачова здивувала мережу вбранням зі шкіряними штанами

Obozrevatel Люди 14:31, 28.11.2020

71-річна російська артистка Алла Пугачова здивувала шанувальників мережі ультрамодним вбранням.

Чоловік знаменитості Максим Галкін на сторінці в Instagram опублікував фото Пугачової з її сином. На знімку зірка в черговий раз постала в дуже сміливому образі.

Так, для прогулянки з сином Пугачова, судячи з фото, обрала зухвалі шкіряні штани з фермуаром в нижній частині і черевики з квадратним носком.

Алла Пугачова і її син Гаррі.
Instagram Максима Галкіна

Додати акцент на жіночність зірка вирішила за допомогою напівпальто в рожеву клітку. Свій модний образ артистка доповнила кокетливим капелюшком з вуаллю.

У коментарях під знімком Пугачової з сином шанувальники засипали артистку компліментами і відзначили у неї чудовий смак.

"Молодець Алла, маєш гарний вигляд, і смак є і стиль", "Дуже красивий образ у Алли", "Алла маєш чудовий вигляд ", – писали фанати в Instagram.

Шанувальники відзначили, що у Пугачової чудовий смак.
Instagram Максима Галкіна
Фанати засипали артистку компліментами.
Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачової сфотографувалася в лазні і показала обличчя без макіяжу.

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