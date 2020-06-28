71-річна Пугачова в піжамі вразила мережу зовнішнім виглядом

Знаменита співачка Алла Пугачова показала знімок, на якому позувала в піжамі разом зі своїми близькими друзями – Олександром Буйновим, Валентином Юдашкіним і іншими.

Фото Пугачової спровокувало фурор в мережі – шанувальники розхвалили зовнішній вигляд примадонни. Зображення артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Улюблені друзі завжди поруч", – написала Пугачова у своєму Instagram.

Примадонна з друзями Instagram Алли Пугачової

На фотографії, яка з'явилася в мережі, видно, що Пугачова зустрічала їх в домашньому костюмі-піжамі м'ятного кольору в білий горошок. Домашній образ артистки доповнила простацька зачіска: зібране в низький хвіст волосся.

Шанувальники прийшли в захват від свіжого вигляду Пугачової. Вони вказали, що їй дуже йде зачіска і взагалі, Пугачова виглядає молодшою за свої роки.

Instagram Алли Пугачової

Instagram Алли Пугачової

Instagram Алли Пугачової

Instagram Алли Пугачової

Instagram Алли Пугачової

Instagram Алли Пугачової

Instagram Алли Пугачової

Відзначимо, в цій же піжамі в горошок Алла Пугачова недавно блиснула на відео, яке розміщував на своїй сторінці Максим Галкін на Великдень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно зірковий фотограф і режисер Роман Родін, який був наближеним до багатьох російських зірок, показав в мережі фото Алли Пугачової в купальнику.