71-річна Пугачова в чорній вуалі дала відсіч хейтерам. Фото

71-річна російська артистка Алла Пугачова дала відсіч хейтерам, які критикують її зовнішній вигляд і особисте життя.

Примадонна відзначила, що наклеп і лихослів'я її тільки веселять. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.

Також примадонна показала знімок – вона сфотографувала своє обличчя крупним планом, прикривши очі чорною вуаллю.

Пугачова показала фото в чорній вуалі. Instagram Алли Пугачової

Пугачова дала відсіч хейтерам. Instagram Алли Пугачової

"Коли я читаю наклепи на свою адресу, лихослів'я і всякі дурниці, я радію підтвердженню того, що ніхто і ніщо не може затьмарити мені мій настрій", – зазначила артистка.

Її шанувальники похвалили зірку за відвертість і оптимізм та вказали, що Пугачова надихає їх своєю мудрістю. Також знайшлися і ті, хто вкотре розкритикував зовнішність артистки, але вона не звернула на це уваги.

"Ось так і потрібно навчитися всім жити! Заздрість людська – непохитна, не звертайте уваги. Ми вже давно не віримо в чутки про вас!" – підтримали співачку фанати.

Шанувальники підтримали Пугачову. Instagram Алли Пугачової

Шанувальники підтримали Пугачову. Instagram Алли Пугачової

Шанувальники підтримали Пугачову. Instagram Алли Пугачової

Шанувальники підтримали Пугачову. Instagram Алли Пугачової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова поділилася з фоловерами новим фото, на якому продемонструвала своє обличчя без ретуші крупним планом.