71-річна Пугачова в чорній вуалі дала відсіч хейтерам. Фото

71-річна російська артистка Алла Пугачова дала відсіч хейтерам, які критикують її зовнішній вигляд і особисте життя.

Примадонна відзначила, що наклеп і лихослів'я її тільки веселять. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.

Також примадонна показала знімок – вона сфотографувала своє обличчя крупним планом, прикривши очі чорною вуаллю.

"Коли я читаю наклепи на свою адресу, лихослів'я і всякі дурниці, я радію підтвердженню того, що ніхто і ніщо не може затьмарити мені мій настрій", – зазначила артистка.

Її шанувальники похвалили зірку за відвертість і оптимізм та вказали, що Пугачова надихає їх своєю мудрістю. Також знайшлися і ті, хто вкотре розкритикував зовнішність артистки, але вона не звернула на це уваги.

"Ось так і потрібно навчитися всім жити! Заздрість людська – непохитна, не звертайте уваги. Ми вже давно не віримо в чутки про вас!" – підтримали співачку фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова поділилася з фоловерами новим фото, на якому продемонструвала своє обличчя без ретуші крупним планом.