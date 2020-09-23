71-річна Пугачова показала обличчя зблизька і нарвалася на критику. Відео

71-річна російська співачка Алла Пугачова показала, як виглядає її обличчя зблизька і нарвалася на критику в мережі.

Відповідне відео, на якому артистка знімала себе в автомобілі, опублікував її чоловік Максим Галкін на особистій сторінці в Instagram. На ньому Пугачова позувала з яскравим макіяжем, посміхаючись на камеру (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

71-річна Пугачова показала обличчя зблизька і нарвалася на критику. скріншот з відео

Зазначимо, що шоумен замість підпису залишив лише стікер у вигляді сердечка. Шанувальники ж розкритикували публікацію Галкіна та заявили, що співачка на ролику "зовсім на себе не схожа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте показали в мережі свіжий спільний знімок, який спровокував ажіотаж в мережі. Зіркові мати та донька показали, як проводять вихідні разом.