71-річна модельєрка Вера Вонг вразила фанатів оголеним тілом. Фото і відео

Олена Кордунова Люди 22:18, 3.11.2020

Американська модельєрка, культова дизайнерка весільних суконь Вера Вонг вразила шанувальників оголеним тілом.

71-річна зірка мережі опублікувала фото і відео на особистій сторінці в Instagram, на яких постала у відвертому вбранні – міні-спідниці і ультракороткому топі (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Вбрання Вонг було повністю обшите яскравими помаранчевими паєтками, що додало йому ексцентричності.

71-річна модельєрка показала свою фігуру.
Instagram Вери Вонг

Також вона сексуально продефілювала під хіт співачки Шер Gypsies, Tramps And Thieves.

"Шер – американська ікона. Справжня феміністка і активістка. У мене – нове свято в стилі COVID-19, але, тим не менш – це свято", – написала Вера Вонг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна італійська актриса і співачка, 86-річна Софі Лорен відверто заговорила про весілля – за словами знаменитості, вона продовжує мріяти про пишну церемонію і білу сукню.

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