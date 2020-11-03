71-річна модельєрка Вера Вонг вразила фанатів оголеним тілом. Фото і відео

Американська модельєрка, культова дизайнерка весільних суконь Вера Вонг вразила шанувальників оголеним тілом.

71-річна зірка мережі опублікувала фото і відео на особистій сторінці в Instagram, на яких постала у відвертому вбранні – міні-спідниці і ультракороткому топі (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Вбрання Вонг було повністю обшите яскравими помаранчевими паєтками, що додало йому ексцентричності.

Також вона сексуально продефілювала під хіт співачки Шер Gypsies, Tramps And Thieves.

"Шер – американська ікона. Справжня феміністка і активістка. У мене – нове свято в стилі COVID-19, але, тим не менш – це свято", – написала Вера Вонг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна італійська актриса і співачка, 86-річна Софі Лорен відверто заговорила про весілля – за словами знаменитості, вона продовжує мріяти про пишну церемонію і білу сукню.