70-річний Буйнов переніс операцію: артист показав фото з лікарні

Російський естрадний співак Олександр Буйнов переніс операцію. Через хворобу артистові довелося скасувати виступ на фестивалі "Слов'янський базар" у Білорусі.

На особистій сторінці в Instagram Буйнов показав знімки з лікарняної палати. На фото також видно, що на животі у 70-річного співака залишилися кілька шрамів.

Сам Буйнов вирішив не називати свого діагнозу, але уточнив, що на операцію його відвезли після нападу болю.

Буйнов переніс операцію Instagram Олександра Буйнова

"Я був заявлений на "Слов'янський базар", але трапилося те, що трапилося. Не скажу, що саме, здогадайтеся самі, чому так схуд. Був напад, дуже було боляче", – розповів артист.

Прихильники припустили, що, найімовірніше, Буйнову довелося перенести операцію на жовчному міхурі. Всі вони побажали йому якнайшвидшого одужання.

Буйнов в лікарні Instagram Олександра Буйнова

До побажань приєдналися і деякі колеги музиканта, серед них: Лоліта Мілявська, Ігор Крутой та інші.

Instagram Олександра Буйнова

Instagram Олександра Буйнова

Instagram Олександра Буйнова

Нагадаємо, в 2011 році Олександр Буйнов переніс операцію з видалення пухлини. Робили її в онкологічному центрі імені Блохіна в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Буйнов висміяв повідомлення ЗМІ про його "похорон". Артист показав, що в той час, поки про нього пишуть подібні новини в мережі, він прекрасно проводить час зі своєю подругою, легендарною співачкою Аллою Пугачовою.