70-річна зірка Голлівуду стане батьком втретє

Голлівудський актор Річард Гір, який у лютому цього року став батьком вдруге, знову готується до поповнення сімейства.

Як повідомляє джерело з близького оточення зірки, дружина Гіра, 36-річна Алехандра Сільва, зараз перебуває на третьому місяці вагітності.

Річард Гір і Алехандра Сільва Getty

Новини Річард Гір став учасником політичного скандалу перед виборами у США

Поки що подружжя не хоче афішувати радісну новину через ранній термін. Однак, за словами джерела, Річард у нестямі від щастя, і сподівається, що Алехандра подарує йому довгоочікувану доньку.

Річард Гір і Алехандра Сільва Getty

Річард Гір і Алехандра Сільва Getty

В актора, крім спільної дитини з Сільвою, також є 19-річний син Гомер від шлюбу з Кері Лоуелл.

Річард Гір із сином Гомером Вокруг ТВ

Як раніше писав OBOZREVATEL, Netflix зняв п'ятигодинний фільм про українця, якого називали оператором газових камер у концтаборах на території Польщі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!