70-річна зірка Голлівуду стане батьком втретє

Голлівудський актор Річард Гір, який у лютому цього року став батьком вдруге, знову готується до поповнення сімейства.
Як повідомляє джерело з близького оточення зірки, дружина Гіра, 36-річна Алехандра Сільва, зараз перебуває на третьому місяці вагітності.
Річард Гір і Алехандра Сільва
Getty
Поки що подружжя не хоче афішувати радісну новину через ранній термін. Однак, за словами джерела, Річард у нестямі від щастя, і сподівається, що Алехандра подарує йому довгоочікувану доньку.
Річард Гір і Алехандра Сільва
Getty
Річард Гір і Алехандра Сільва
Getty
В актора, крім спільної дитини з Сільвою, також є 19-річний син Гомер від шлюбу з Кері Лоуелл.
Річард Гір із сином Гомером
Вокруг ТВ
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