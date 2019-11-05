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5 листопада • оновлено в 19:10
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70-річна зірка Голлівуду стане батьком втретє

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Голлівудський актор Річард Гір, який у лютому цього року став батьком вдруге, знову готується до поповнення сімейства.

Як повідомляє джерело з близького оточення зірки, дружина Гіра, 36-річна Алехандра Сільва, зараз перебуває на третьому місяці вагітності.

Річард Гір і Алехандра Сільва

Річард Гір і Алехандра Сільва

Getty

Новини
Річард Гір став учасником політичного скандалу перед виборами у США

Поки що подружжя не хоче афішувати радісну новину через ранній термін. Однак, за словами джерела, Річард у нестямі від щастя, і сподівається, що Алехандра подарує йому довгоочікувану доньку.

Річард Гір і Алехандра Сільва

Річард Гір і Алехандра Сільва

Getty

Річард Гір і Алехандра Сільва

Річард Гір і Алехандра Сільва

Getty

В актора, крім спільної дитини з Сільвою, також є 19-річний син Гомер від шлюбу з Кері Лоуелл.

Річард Гір із сином Гомером

Річард Гір із сином Гомером

Вокруг ТВ

Як раніше писав OBOZREVATEL, Netflix зняв п'ятигодинний фільм про українця, якого називали оператором газових камер у концтаборах на території Польщі.

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Особа
Річард Гір
Місце
США
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