70-річна Бабкіна вперше з'явилася на публіці після хвороби: як виглядає

Російська співачка Надія Бабкіна, яка близько місяця знаходилася в лікарні, вперше після хвороби з'явилася на публіці та вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала відео, в якому звернулася до фанатів.

Надія Бабкіна Instagram @ngbabkina

"Я рада, що можу з вами поспілкуватися! Так, я пройшла випробування, нікому не бажаю його проходити. Мої хороші, давайте берегти один одного, розуміти, чути і співчувати. Молитвами ви дали мені більше сил, щоб я видужала. Я весь час чула, як ви мені телефонуєте, говорите, підтримуєте. Моє життя пов'язане з вами! Я весь час чула голоси підтримки. Як тільки буде можливість, я чекаю вас у театрі, з любов'ю та обіймами", – сказала Бабкіна.

У кадрі артистка з'явилася в оксамитовому червоному костюмі та окулярах.

Шанувальники побажали Надії якнайшвидшого одужання, інші ж звернули увагу, що співачка сильно схудла. Крім того, деякі користувачі зазначили, що Бабкіна дуже помолодшала, і навіть припустили, що артистка не хворіла, а знаходилася на реабілітації після пластичної операції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія й його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега Олександр Васильєв.