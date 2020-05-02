70-річна Бабкіна вперше з'явилася на публіці після хвороби: як виглядає

Анна Міхно люди 11:37, 2.05.2020 Оновлено: 11:40, 2.05.2020

Російська співачка Надія Бабкіна, яка близько місяця знаходилася в лікарні, вперше після хвороби з'явилася на публіці та вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала відео, в якому звернулася до фанатів.

Надія Бабкіна
Instagram @ngbabkina

"Я рада, що можу з вами поспілкуватися! Так, я пройшла випробування, нікому не бажаю його проходити. Мої хороші, давайте берегти один одного, розуміти, чути і співчувати. Молитвами ви дали мені більше сил, щоб я видужала. Я весь час чула, як ви мені телефонуєте, говорите, підтримуєте. Моє життя пов'язане з вами! Я весь час чула голоси підтримки. Як тільки буде можливість, я чекаю вас у театрі, з любов'ю та обіймами", – сказала Бабкіна.

У кадрі артистка з'явилася в оксамитовому червоному костюмі та окулярах.

Шанувальники побажали Надії якнайшвидшого одужання, інші ж звернули увагу, що співачка сильно схудла. Крім того, деякі користувачі зазначили, що Бабкіна дуже помолодшала, і навіть припустили, що артистка не хворіла, а знаходилася на реабілітації після пластичної операції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія й його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега Олександр Васильєв.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Мародерство на горе, или Куда Тимошенко дел деньги олигархов

Сюмар пояснила, навіщо "Квартал 95" витісняє український контент

"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Путин хотел устроить "русскую весну", а устроил "украинский рассвет"