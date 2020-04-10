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10 квітня • оновлено в 18:16
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70-річна Бабкіна в комі: стало відомо, скільки коштує лікування співачки у приватній клініці

5.1т
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Госпіталізована з пневмонією 70-річна співачка Надія Бабкіна вже десять днів перебуває в стані штучної коми в одній із приватних клінік Москви.

Як виявилося, в лікарню свого часу артистка приїхала сама, а це означає, що її перебування там обходиться сім'ї в кругленьку суму. Про це повідомляє "Комсомольская Правда", посилаючись на анонімні джерела.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Фото: Михайло Метцель/ТАСС

За словами інсайдерів, щоб Бабкіну взяли, рідним довелося внести аванс в 300 тисяч рублів. При виписці буде зроблений перерахунок, виходячи з отриманих послуг. Палата підвищеної комфортності, в якій знаходиться співачка, обходиться сім'ї у 25 тисяч рублів на добу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що близький друг співачки Надії Бабкіної В'ячеслав Манучаров розповів про останній дзвінок артистці.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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