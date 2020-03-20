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20 березня • оновлено в 12:14
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70-річна Бабкіна показала відвертий танець перед одруженим Буйновим. Відео

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Російська співачка Надія Бабкіна 19 березня влаштувала вечірку на честь свого 70-річчя, на якій здивувала відвертим танцем з Олександром Буйновим.

Так, відео зі святкування поділився на сторінці в Instagram один з новинних паблік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

bigmir.net

У кадрі Бабкіна в чорній сукні нижче колін спокусливо танцює перед одруженим Буйновим, який в цей момент сидить на стільці.

У коментарях користувачі почали обговорювати несподіваний танець знаменитості. Примітно, що більшість зазначили, що Бабкіна виглядає молодше свого віку.

"Бабуся дає", "Добре виглядає", "Виглядає набагато молодше", "Красуня", "Так тримати", – писали в мережі.

70-річна Бабкіна показала відвертий танець перед одруженим Буйновим
70-річна Бабкіна показала відвертий танець перед одруженим Буйновим
70-річна Бабкіна показала відвертий танець перед одруженим Буйновим
70-річна Бабкіна показала відвертий танець перед одруженим Буйновим
70-річна Бабкіна показала відвертий танець перед одруженим Буйновим

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Надія Бабкіна зізналася, що в студентські роки закрутила роман з одруженим чоловіком. Так, за словами зірки, вона любила свого кавалера, тому їй було все одно на наявність у нього сім'ї.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
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