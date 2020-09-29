7-річний син Міддлтон і Вільяма став фігурантом міжнародного скандалу

Старший син британського принца Вільяма і Кейт Міддлтон, семирічний принц Джордж, раптово виявився замішаним у міжнародному скандалі.

Причиною інциденту стала суперечка за цінний музейний експонат, який Джорджу подарували як іграшку. Про це пише Еxpress.

Під час візиту в Кенсінгтонський палац натураліст Девід Аттенборо зустрівся з трьома дітьми герцогів Кембриджських і подарував їхньому первістку зуб викопної акули Carcharocles megalodon, якому близько 23 мільйонів років. Як розповів Аттенборо, він знайшов його в 1960-х роках на Мальті, яка аж до 1964 року була британською колонією. Влада Мальти звернулася до Букінгемського палацу з вимогою повернути цінний експонат у країну, де він був знайдений.

Принц Джордж із цінним експонатом у руках. Instagram Кенсінгтонського палацу

Зокрема, міністр культури Мальти Хосе Еррера заявив, що цей раритет повинен бути переданий одному з мальтійських музеїв, і пообіцяв домогтися того, щоб цінна палеонтологічна знахідка була доставлена назад. Відповідно до законів Мальти, такі речі вважаються частиною культурної спадщини країни, що не підлягає вивезенню за її межі. І той, хто купує такі цінності, знаючи, що вони були здобуті незаконним шляхом, може отримати до шести років в'язниці і виплатити штраф у розмірі 2000 євро.

"Є деякі артефакти, які важливі для мальтійської природної спадщини, але які опинилися за кордоном і заслуговують того, щоб їх повернути. Ми справедливо приділяємо велику увагу історичним та художнім артефактам. Однак не завжди так йдуть справи з нашим природознавством. Я сповнений рішучості змінити це ставлення", – заявив міністр.

Букінгемський палац ситуацію поки не коментував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям разом із дітьми провели літню відпустку на островах Сіллі в Англії.