69-річний режисер Учитель прокоментував роман з Асмус

69-річний російський режисер Олексій Учитель прокоментував чутки про роман з актрисою Христиною Асмус.

Так, чоловік заявив, що перебуває з артисткою в дружніх відносинах, а те, що пишуть в мережі – нісенітниця, передає Telegram-канал "Звездач". Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пару нібито помітили, коли вони виходили з ресторану на Патріарших ставках. За чутками, після вечері вони поїхали на одному автомобілі.

"На Патріарших ставках може я й був, але без Христини Асмус. Ми з нею в прекрасних дружніх відносинах. Нещодавно дізнався, що вона потрапила в лікарню. Хотів зателефонувати, підтримати! Все, що пишуть про нас, нісенітниця", – заявив Олексій Юхимович.

Прокоментував режисер й нову скандальну роль Асмус у фільмі "Китобій", де вона грає вебкам-модель. За словами Учителя, нічого кримінального в цій ролі немає.

"Там все досить цнотливо. Нічого такого немає. Навпаки, для її біографії кінематографічної це було правильно, розумно", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 стало відомо, що Христина Асмус та Гарік Харламов розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.

Подружжя домовилося, що їхня шестирічна донька Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна та аліментів – Харламов і Асмус будуть вирішувати це питання через суд.