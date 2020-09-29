69-річний Олександр Сєров вперше став дідусем

Популярний російський співак Олександр Сєров став дідусем – у його доньки Мішель та її чоловіка Романа народилася перша дитина.

Радісною новиною поділилася сама Мішель на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши вагітні фото. Вона зазначила, що стала мамою дівчинки, яку вони з чоловіком назвали Мією.

"З днем народження, донька Мія! Ми з татом на тебе дуже чекали! Рости здоровою та красивою дівчинкою, а ми все для цього зробимо!" – написала Мішель.

Донька Сєрова Мішель вперше стала мамою (Instagram Мішель Сєрової)

Мішель Сєрова та її чоловік Роман стали батьками (Instagram Мішель Сєрової)

Примітно, що поява дитини стала несподіванкою для всіх шанувальників – Мішель до останнього приховувала вагітність.

"Ось це новина! Міцного здоров'я малятку, а тобі, Мішель, якнайшвидшого відновлення", "Ого, ось це раптово! Вітаємо від душі!", "Мішель, вітаю вас з народженням донечки", "Мої вітання! Ура! Як вам вдалося приховати вагітність?", "Здоров'я всій вашій родині", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Арнольд Шварценеггер став дідусем. У його доньки Кетрін та її чоловіка Кріса Пратта народилася перша дитина.