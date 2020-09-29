69-річний Олександр Сєров вперше став дідусем

Популярний російський співак Олександр Сєров став дідусем – у його доньки Мішель та її чоловіка Романа народилася перша дитина.

Радісною новиною поділилася сама Мішель на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши вагітні фото. Вона зазначила, що стала мамою дівчинки, яку вони з чоловіком назвали Мією.

"З днем народження, донька Мія! Ми з татом на тебе дуже чекали! Рости здоровою та красивою дівчинкою, а ми все для цього зробимо!" – написала Мішель.

Примітно, що поява дитини стала несподіванкою для всіх шанувальників – Мішель до останнього приховувала вагітність.

"Ось це новина! Міцного здоров'я малятку, а тобі, Мішель, якнайшвидшого відновлення", "Ого, ось це раптово! Вітаємо від душі!", "Мішель, вітаю вас з народженням донечки", "Мої вітання! Ура! Як вам вдалося приховати вагітність?", "Здоров'я всій вашій родині", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Арнольд Шварценеггер став дідусем. У його доньки Кетрін та її чоловіка Кріса Пратта народилася перша дитина.