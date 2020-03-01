69-річна російська співачка Надія Бабкіна розкрила подробиці особистого життя. Так, вона заявила, що не живе зі своїм чоловіком. який молодший за неї на 30 років.

Вона додала, що пару часто критикували через таку велику різницю у віці. Про це артистка розповіла в шоу "Секрет на мільйон" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Надія Бабкіна Скріншот з відео

"Як нас тільки не нарікали, як не обтесували. Але я товстошкіра, я витримаю. Мені по барабану, хоч розірвіться. Ми ніколи в житті не сюсюкатилися на людях. У нього своя діяльність, свій бізнес, він сам реалізовується. Ніколи в житті він не користувався моїм ім'ям", - сказала Бабкіна.

Зірка зазначила, що вона не живе разом з чоловіком.Він тільки іноді відвідує її.

"Кажуть, що однією не цікаво. Неправда. Я іноді навмисне хочу побути одна. Я можу голою тут ходити. Звичайно, світло погашу, щоб з Кремля в підзорну трубу ніхто не підглядав, а то раптом сподобаюся", - додала Бабкіна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 69-річна російська співачка Надія Бабкіна вразила шанувальників несподіваною зміною іміджу.

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