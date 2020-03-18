69-річна російська співачка Надія Бабкіна зізналася, що в студентські роки закрутила роман з одруженим чоловіком.

Так, за словами зірки, вона кохала свого кавалера, тому їй було все одно на наявність у нього сім'ї. Про це Бабкіна повідомила виданню Starhit.

Надія Бабкіна Фото: sensum-club.pro

"Закохалася в одного хлопця, який був старший за мене, у нього вже була сім'я. Але я закохалася – і все тут. Він гарний був – неможливо! Співав просто як Бог, такий голосок ангельський. Зрозуміло, що навколо нього крутилися дівки. І я туди ж, в цей хоровод. Але, як не дивно, він відгукнувся на мою увагу до нього. І у нас зав'язався роман", – зізналася співачка.

Вона також додала, що незабаром про їхній роман дізналися на педагогічній раді, куди викликали батька артистки. Бабкіна зазначила, що їй було страшно і соромно через це, але батько заступився за неї.

Надія Бабкіна Фото: eg.ru

"І ось викликають мого тата на педагогічну раду, на який зібралися і партійні керівники. У мене одна думка: "Зараз публічно відшмагає або ще щось". І мені вже від однієї цієї думки було і страшно, і соромно. Тато, напевно, побачив мій пригнічений стан і каже: "Надька, вийди геть звідси". І вигнав мене з директорського кабінету. Я вискочила і чую, що за дверима почалася гучна розмова – просто буря. Я в перший раз серйозно відчула захист батька, який публічно встав за свою доньку", – сказала співачка.

До речі, "заборонені" відносини швидко закінчилися. Бабкіна важко переживала розрив, але "вилікувало" її нове кохання.

Надія Бабкіна Фото: 7days.ru

"В результаті – клин клином: у мене з'явився хлопець з медінституту", – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надія Бабкіна спантеличила шанувальників новим знімком, на якому продемонструвала різко помолоділе обличчя.

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