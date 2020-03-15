69-річна Бабкіна різко помолодшала: фото "чарівного перетворення"

Російська співачка Надія Бабкіна спантеличила шанувальників новим знімком, на якому продемонструвала різко помолоділе обличчя.

Так, фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Надія Бабкіна belta.by

На чорно-білому фото Бабкіна позує з яскравим макіяжем – пишними віями й червоною помадою.

Однак користувачі звернули увагу на зміни в зовнішньому вигляді знаменитості. На фотографії 69-річну Бабкіну практично не впізнати. Більшість фанатів звинуватили артистку в зловживанні фотошопом.

"Навіщо стільки фільтрів, не 18 років вам", "Не розчаровуйте нас всіх цим фото", "Не треба бажане видавати за дійсне. Це перебір!", "Не впізнала. Оце так фотошоп!", "Навіщо таке фото, видно, що фотошоп", "Зовсім не впізнати", – обурювалися шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надія Бабкіна розкрила подробиці особистого життя. Так, вона заявила, що не живе зі своїм чоловіком, який молодший за неї на 30 років.

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