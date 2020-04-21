Весілля, війна та коронація: 10 рідкісних фото молодості 94-річної королеви Єлизавети II
Королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II у вівторок 21 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 94 роки.
Єлизавета II зійшла на престол в 1952 році, коли їй було 25. У день народження англійської королеви OBOZREVATEL пропонує побачити 10 найкращих фото її молодості.
Єлизавета Олександра Марія народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні.
У 1947 році Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена – офіцера британського флоту, учасника Другої світової війни, члена грецької і датської королівських сімей і праправнука королеви Вікторії.
У цьому шлюбі народилися четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, "принцеса королівської крові", принц Ендрю, герцог Йоркський та принц Едвард, граф Уессекський.
З початком Другої світової війни Єлизавета одразу вирішила вирушити на фронт медсестрою, але батько суворо заборонив їй навіть думати про це, щоб не наражати на небезпеку життя спадкоємиці престолу.
Тоді принцеса Йоркська Єлизавета завербувалася у допоміжні жіночі частини королівських збройних сил, там майбутня королева отримала кваліфікацію водія вантажівки, а до кінця війни отримала звання молодшого командира.
У 1952 році після смерті свого батька короля Георга VI Єлизавета зійшла на престол. Тоді їй було 25 років.
Коронація Єлизавети II відбулася у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року і стала однією з найбільш пишних в історії. Це була перша в історії коронація, яка транслювалася по телебаченню.
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