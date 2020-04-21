Весілля, війна та коронація: 10 рідкісних фото молодості 94-річної королеви Єлизавети II

Королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II у вівторок 21 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 94 роки.

Єлизавета II зійшла на престол в 1952 році, коли їй було 25. У день народження англійської королеви OBOZREVATEL пропонує побачити 10 найкращих фото її молодості.

Єлизавета II в молодості Getty Images

Єлизавета Олександра Марія народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні.

У 1947 році Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена – офіцера британського флоту, учасника Другої світової війни, члена грецької і датської королівських сімей і праправнука королеви Вікторії.

Єлизавета II в молодості Getty Images

Єлизавета II в молодості Getty Images

У цьому шлюбі народилися четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, "принцеса королівської крові", принц Ендрю, герцог Йоркський та принц Едвард, граф Уессекський.

Єлизавета II в молодості Getty Images

Єлизавета II в молодості Getty Images

Єлизавета II в молодості Getty Images

З початком Другої світової війни Єлизавета одразу вирішила вирушити на фронт медсестрою, але батько суворо заборонив їй навіть думати про це, щоб не наражати на небезпеку життя спадкоємиці престолу.

Єлизавета II в молодості Getty Images

Єлизавета II в молодості Getty Images

Тоді принцеса Йоркська Єлизавета завербувалася у допоміжні жіночі частини королівських збройних сил, там майбутня королева отримала кваліфікацію водія вантажівки, а до кінця війни отримала звання молодшого командира.

У 1952 році після смерті свого батька короля Георга VI Єлизавета зійшла на престол. Тоді їй було 25 років.

Єлизавета II в молодості Getty Images

Єлизавета II в молодості Getty Images

Коронація Єлизавети II відбулася у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року і стала однією з найбільш пишних в історії. Це була перша в історії коронація, яка транслювалася по телебаченню.

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