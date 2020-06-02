Королева Єлизавета II 67 років на троні: п'ять головних секретів "господині" Британії

У вівторок, 2 червня, виповнюється рівно 67 років з того дня, коли у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулася коронація Єлизавети II.

За роки, що минули, в світі відбулося багато різних подій: "відлига" в СРСР, війна у В'єтнамі, початок підкорення космосу, "холодна війна", розвал СРСР. А 21 квітня 2020 року королеві виповнилося 94. У річницю коронації Єлизавети II OBOZREVATEL пропонує дізнатися п'ять її головних секретів.

Королева Єлизавета II Pixabay

1. Секрет довголіття королеви

Крім того, що довгожителями були мама, бабуся та прабабуся королеви, Єлизавета II ніколи не палила. Більш того, вийти заміж за принца Філіпа вона погодилася лише після того, як він дав клятву кинути палити.

При цьому королева може дозволити собі пару келихів білого вина на день, проводить по дві години за прогулянкою в парку і не відмовляється від їзди верхи. Багато часу Єлизавета проводить на ногах, щоб тримати м'язи в тонусі, спить не менше семи годин на добу.

Також королева завжди в курсі всіх літературних новинок, вона багато читає, а також відповідає на листи навіть найпростіших підданих. Крім того, Єлизавета II активно займається благодійністю і завжди сповнена оптимізму.

Єлизавета II верхи Kelvin Bruce

2. Відпустка по-королівськи

У відпустку Єлизавета II зазвичай їде в липні, а повертається у вересні. За відсутності королеви в Букінгемському палаці проводять екскурсії. Під час відпустки Її Величність, як правило, приймає важливих державних чиновників і займається паперами.

3. Мова жестів

Неважко помітити, що під час всіх виходів у світ у королеви Великобританії є чорна сумочка. І це не лише данина етикету. Так, якщо королева, наприклад, починає перекладати сумочку з руки в руку, це означає, що вона готова завершити розмову. Якщо сумочку поставлено на стіл – це знак того, що до кінця зустрічі залишається не більше п'яти хвилин.

Якщо ж сумочка опинилася на підлозі, помічники королеви "перехоплюють" бесіду, а вона сама зникає. Якщо ж королева стомлена або їй набридло перебувати в тому чи іншому місці, вона починає крутити обручку на пальці.

Єлизавета II TV.ua

4. Таємниця походження

Кілька років тому вийшла скандальна книга "Королева-мати" Колін Кемпбелл, у якій висловлюється гіпотеза про те, що мама Єлизавети II, королева Єлизавета, нібито народилася від зв'язку графа і кухарки.

Нібито в цьому зізнався граф Стретморський і Кінгхорнський Клод Боуз-Лайон у свій смертний час, заявивши лікарю, що француженці поварисі, що служила в графської сім'ї, "замовили" народити ще парочку дітей (також молодшого брата королеви Єлизавети), оскільки графиня Сесілія сама більше народжувати не могла.

Таку версію громадськість Британії зустріла лютим обуренням. Утім, і не дивно: та сама Колін Кемпбелл до цього двічі шокувала читачів скандальними "біографіями" принцеси Діани.

Королева Єлизавета II зі своєю матір'ю, у день її сторіччя Getty Images

5. Секрет щасливого шлюбу

У 1947 році, за шість років до своєї коронації, Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена – офіцера британського флоту, учасника Другої світової війни, члена грецької і датської королівських сімей і праправнука королеви Вікторії.

Уже 73 роки королева Англії перебуває в щасливому шлюбі, і через стільки часу вони з чоловіком дивляться один на одного закоханим поглядом. Однак цього секрету – як зберегти кохання на все життя – Єлизавета не розкриває нікому, навіть найближчим.

Весілля Єлизавети II Getty Images

Королева Єлизавета II та її чоловік Філіп Маунбеттен Getty Images

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