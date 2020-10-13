67-річний Вассерман в одних трусах показав свою елітну квартиру. Відео

Відомий публіцист і телеведучий Анатолій Вассерман в одних трусах показав журналістам НТВ свою квартиру в Москві.

У матеріалі телеканалу йдеться, що 67-річна знаменитість зустрів знімальну групу, "не соромлячись". У подарунок співробітники ЗМІ принесли йому свинячі сардельки та пельмені (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Елітна квартира площею 100 квадратних метрів розташовується на 30-му поверсі житлового комплексу на Ходинському полі. Вона була подарована телеведучому керівництвом одного з російських федеральних каналів, щоб він міг працювати над своїм проєктом. Житло заставлено книжками, з яких Вассерман, за його словами, прочитав трохи більше чверті.

До речі, нещодавно Вассерман прокоментував свою появу в трусах в ефірі НТВ, зазначивши, що йому так комфортно.

"Річ у тім, що на моєму робочому місці встановлено стільки різного устаткування, що, коли воно одночасно пускається в дію, мені жарко. І я дійсно ходжу в білизні та часто навіть виходжу зустрічати гостей в такому вигляді. Я думаю, що моя струнка тушка не настільки ефектна й еротична, щоб когось турбувати. Якщо вже ці кадри потрапили в репортаж, то і бог з ними", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський телеведучий, письменник і мандрівник Беар Гріллс випадково з'явився голим в прямій трансляції в Instagram.