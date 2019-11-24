67-річний Міккі Рурк закрутив роман з молодою росіянкою

67-річного голлівудського актора Міккі Рурка запідозрили в романі з молодою росіянкою.

Як повідомляє Page Six, очевидці застали актора на побаченні з дівчиною на ім'я Ольга в нью-йоркському ресторані Cipriani S.A. Уточнюється, що Рурк весь вечір обіймав і ніжно гладив супутницю по обличчю і шиї. Коли актор відлучився, його кохана голосно розмовляла по телефону російською.

Міккі Рурк

Рурк з'явився в ресторані в незвичайному костюмі ковбоя: у світлих джинсах, розстебнутій сорочці та капелюсі. Про дівчину зірки поки нічого не відомо крім того, що на вигляд їй близько 25-26 років.

Міккі Рурк

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Міккі Рурк здивував шанувальників своєю новою зовнішністю після чергової пластичної операції. Судячи з форми носа, чоловік зробив чергову ринопластику, а також змінив форму обличчя.

Свої перші пластичні операції Рурк зробив після того, як сильно постраждав на рингу під час боксерських поєдинків.

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