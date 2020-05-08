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8 травня • оновлено в 13:32
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66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику

5.7т
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Російська співачка Любов Успенська опублікувала нове фото й нарвалася на критику в мережі.

Зокрема, знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Любов Успенська

Любов Успенська

Instagram @uspenskayalubov_official

На фотографії Успенська позує у себе вдома в широкій білій футболці та чорних штанях. Крім того, на голові у співачки надіта біла пов'язка з вушками.

"Playboy запросили на зйомку. Вживаюся в роль зайчика. Вушка нагострила, моркву підготувала", – таким підписом супроводила знімок Любов.

Примітно, що багато шанувальників звернули увагу на обличчя артистки. На їхню думку, через пластику воно виглядає неприродним.

"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику
"Гумова маска, а не обличчя": 66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна вразила мережу неголеними пахвами на фото.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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