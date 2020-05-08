66-річну Успенську рознесли за невдалу пластику

Російська співачка Любов Успенська опублікувала нове фото й нарвалася на критику в мережі.

Зокрема, знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Любов Успенська Instagram @uspenskayalubov_official

На фотографії Успенська позує у себе вдома в широкій білій футболці та чорних штанях. Крім того, на голові у співачки надіта біла пов'язка з вушками.

"Playboy запросили на зйомку. Вживаюся в роль зайчика. Вушка нагострила, моркву підготувала", – таким підписом супроводила знімок Любов.

Примітно, що багато шанувальників звернули увагу на обличчя артистки. На їхню думку, через пластику воно виглядає неприродним.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна вразила мережу неголеними пахвами на фото.

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