66-річний Крутой вперше прокоментував чутки про рак

Російський композитор Ігор Крутой розповів, що на початку 2000-х років у нього виникли проблеми зі здоров'ям і він мав перенести складну операцію. Тоді й з'явилися чутки про те, що він невиліковно хворий

Так, багато років в мережі подейкували, що у Крутого – рак. Однак композитор вперше спростував ці домисли в програмі "Судьба человека" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ці розмови про те, що я борюся з раком, йшли тоді, коли у мене була операція. А з того часу пройшло вже 20 років", – зізнався композитор.

Ігор Крутой. скріншот з відео

Нагадаємо, що в розпал 2000-х лікарі виявили в Ігоря Яковича кісту підшлункової залози. Утворення успішно видалили, але під час хірургічного втручання виникли ускладнення.

Ігор Крутой в програмі "Судьба человека". скріншот з відео

"Підшлункова залоза – дуже делікатний орган, кажучи мовою музиканта. Лікарі пошматували мене, але слава Богу, відтоді пройшло вже 20 років. Мені дали пожити, щоб народилася Саша, і я написав пісні. Коли я очуняв після операції, мені подзвонив Йосип Давидович Кобзон і каже, мовляв, йому сказали, що я помер. А я відповів, що живий, все нормально", – розповів 66-річний музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Крутой налякав своїх фанатів знеможеним зовнішнім виглядом, через що в мережі почали знову поширювати чутки про його хворобу.