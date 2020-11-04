66-річна Успенська заявила про бажання усиновити дитину

Російська співачка Любов Успенська зізналася, що хоче усиновити дитину з сирітського будинку, щоб ще раз відчути себе зразковою матір'ю.

Такими подробицями 66-річна знаменитість поділилася в інтерв'ю YouTube-програмі "Люди говорят". Вона також зазначивши, що планує зайнятися оформленням опіки найближчими днями (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я хочу усиновити дитину. Найближчими днями їду в сирітський будинок і побачу дітей. Та дитина, яка мене зачепить, першою обійме – я її вже не відпущу. Хочу собі ще раз дати можливість бути показовою матір'ю. Я давно про це думаю", – заявила Успенська.

Любов Успенська скріншот з відео

Вона також додала, що раніше розглядала різні варіанти, включаючи ЕКО, але вирішила все ж зупинитися на усиновленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Успенська зізналася, що через сварку з єдиною донькою Тетяною у неї погіршилося здоров'я: місяць тому вона втратила свідомість, в результаті чого отримала безліч переломів.