66-річна Успенська закрутила новий роман

Анна Міхно люди 13:14, 14.04.2020 Оновлено: 13:18, 14.04.2020

Російська співачка Любов Успенська зізналася, що у неї з'явився новий чоловік, на якого вона чекала все життя.

Про це 66-річна знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram.

Любов Успенська
Instagram @uspenskayalubov_official

Зокрема, в соцмережі Успенська опублікувала нове фото, на якому позує в блискучій рожевій короткій сукні з глибоким декольте та яскравим макіяжем. У підписі до фотографії співачка написала:

"Я закохалася! І відчула, що цього чоловіка я чекала все своє життя..."

Зізнання артистка супроводила хештегами: "до єдиного ніжного", "весна", "кохання", "пристрасть".

У коментарях до публікації шанувальники підтримали Успенську.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній чоловік російської співачки Любові Успенської, музикант Віктор Шумилович розкрив інтимні подробиці життя з артисткою.

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