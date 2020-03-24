Головна Новини
24 березня • оновлено в 09:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення з Петросяном: як виглядає

1.5т
Читати матеріал російською

Російська артистка Олена Степаненко різко схудла і помолодшала після розлучення з Євгеном Петросяном.

Свіжою фотографією із зіркою поділилася на своїй сторінці в Instagram співачка Ольга Бузова.

Олена Степаненко

Олена Степаненко

КП

Так, під спільним знімком співачка написала, що буде разом з артисткою вести нове шоу на росТБ. Проте вся увага користувачів була прикута до 66-річної Степаненко, яка позувала в кадрі в синьому брючному костюмі.

На фото Олена демонструє не тільки струнку фігуру, але й помолоділе обличчя.

Олена Степаненко й Ольга Бузова

Олена Степаненко й Ольга Бузова

Instagram @ buzova86

Підписники не змогли не помітити зміни в зовнішньому вигляді Степаненко, й засипали знаменитість коментарями:

"Як вона класно виглядає", "Я навіть Степаненко не впізнала. Чудово стала виглядати", "Вона що еліксир молодості випила?", "Степаненко класно виглядає", "Це Олена Степаненко? Оце так".

66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення: як виглядає
66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення: як виглядає
66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення: як виглядає
66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення: як виглядає
66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення: як виглядає

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги