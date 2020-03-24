66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення: як виглядає

Російська артистка Олена Степаненко різко схудла і помолодшала після розлучення з Євгеном Петросяном.

Свіжою фотографією із зіркою поділилася на своїй сторінці в Instagram співачка Ольга Бузова.

Олена Степаненко КП

Так, під спільним знімком співачка написала, що буде разом з артисткою вести нове шоу на росТБ. Проте вся увага користувачів була прикута до 66-річної Степаненко, яка позувала в кадрі в синьому брючному костюмі.

На фото Олена демонструє не тільки струнку фігуру, але й помолоділе обличчя.

Олена Степаненко й Ольга Бузова Instagram @ buzova86

Підписники не змогли не помітити зміни в зовнішньому вигляді Степаненко, й засипали знаменитість коментарями:

"Як вона класно виглядає", "Я навіть Степаненко не впізнала. Чудово стала виглядати", "Вона що еліксир молодості випила?", "Степаненко класно виглядає", "Це Олена Степаненко? Оце так".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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