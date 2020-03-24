66-річна Степаненко різко помолодшала після розлучення: як виглядає

Російська артистка Олена Степаненко різко схудла і помолодшала після розлучення з Євгеном Петросяном.
Свіжою фотографією із зіркою поділилася на своїй сторінці в Instagram співачка Ольга Бузова.
Олена Степаненко
КП
Так, під спільним знімком співачка написала, що буде разом з артисткою вести нове шоу на росТБ. Проте вся увага користувачів була прикута до 66-річної Степаненко, яка позувала в кадрі в синьому брючному костюмі.
На фото Олена демонструє не тільки струнку фігуру, але й помолоділе обличчя.
Олена Степаненко й Ольга Бузова
Instagram @ buzova86
Підписники не змогли не помітити зміни в зовнішньому вигляді Степаненко, й засипали знаменитість коментарями:
"Як вона класно виглядає", "Я навіть Степаненко не впізнала. Чудово стала виглядати", "Вона що еліксир молодості випила?", "Степаненко класно виглядає", "Це Олена Степаненко? Оце так".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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