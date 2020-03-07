66-річна російська актриса похвалилася тілом в купальнику

66-річна радянська і російська актриса Олена Проклова похвалилася підтягнутим фото в купальнику
Артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram знімок, на якому похвалилася підтягнутими ногами.
"Нарешті мої мрії про безпечну красиву і рівну засмагу стали реальністю!",
– супроводила вона знімок підписом.
Проклова в купальнику
Instagram @alenaproklova
Фотографія Проклової спровокувала бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачів похвалили Олену за сміливість і відмінну фізичну форму, в той час як інших її фото розлютило.
Проклова в купальнику
Instagram @alenaproklova
"Навіщо їй це в 70 років? Це жах!" – поскаржилися деякі фоловери.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 42-річна російська актриса Катерина Климова показала розкішну фігуру на новому провокаційному знімку.
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