Головна Новини
7 березня • оновлено в 21:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

66-річна російська актриса похвалилася тілом в купальнику

4.8т
Читати матеріал російською

66-річна радянська і російська актриса Олена Проклова похвалилася підтягнутим фото в купальнику

Артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram знімок, на якому похвалилася підтягнутими ногами.

"Нарешті мої мрії про безпечну красиву і рівну засмагу стали реальністю!",

– супроводила вона знімок підписом.

Проклова в купальнику

Проклова в купальнику

Instagram @alenaproklova

Фотографія Проклової спровокувала бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачів похвалили Олену за сміливість і відмінну фізичну форму, в той час як інших її фото розлютило.

Проклова в купальнику

Проклова в купальнику

Instagram @alenaproklova

"Навіщо їй це в 70 років? Це жах!" – поскаржилися деякі фоловери.

66-річна російська актриса похвалилася тілом в купальнику

66-річна російська актриса похвалилася тілом в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 42-річна російська актриса Катерина Климова показала розкішну фігуру на новому провокаційному знімку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Єва Романова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги