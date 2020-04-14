Російський композитор Ігор Крутой налякав надмірною худорбою на новому відео.

Так, ролик чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Крутой показав, як займається спортом у себе вдома.

Ігор Крутой goodhouse.ru

"Ви питаєте, як можна залишатися у формі після таких приголомшливих обідів у моєї сестри Аллочки? Наочно відповідаю – ось так! Кожного дня в домашньому тренажерному залі я проводжу півтори години, тим самим підтримуючи не тільки фізичну активність, а й очищаючи голову від поганих думок", – поділився композитор.

Однак відео викликало неоднозначну реакцію у шанувальників Крутого. На думку користувачів, у кадрі композитор виглядає хворобливо худим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Крутой розповів про конфлікт зі скандальною балериною Анастасією Волочковою, який стався ще на початку 2000-х.