65-річний Крутой налякав хворобливою худорбою

Анна Міхно люди 15:32, 14.04.2020 Оновлено: 15:58, 14.04.2020

Російський композитор Ігор Крутой налякав надмірною худорбою на новому відео.

Так, ролик чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Крутой показав, як займається спортом у себе вдома.

Ігор Крутой
goodhouse.ru

"Ви питаєте, як можна залишатися у формі після таких приголомшливих обідів у моєї сестри Аллочки? Наочно відповідаюось так! Кожного дня в домашньому тренажерному залі я проводжу півтори години, тим самим підтримуючи не тільки фізичну активність, а й очищаючи голову від поганих думок", – поділився композитор.

Однак відео викликало неоднозначну реакцію у шанувальників Крутого. На думку користувачів, у кадрі композитор виглядає хворобливо худим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Крутой розповів про конфлікт зі скандальною балериною Анастасією Волочковою, який стався ще на початку 2000-х.

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