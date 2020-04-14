Головна Новини
14 квітня • оновлено в 15:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

65-річний Крутий налякав хворобливою худорбою

1.4т
Читати матеріал російською

Російський композитор Ігор Крутий налякав надмірною худорбою на новому відео.

Так, ролик чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Крутий показав, як займається спортом у себе вдома.

Ігор Крутий

Ігор Крутий

goodhouse.ru

"Ви питаєте, як можна залишатися у формі після таких приголомшливих обідів у моєї сестри Аллочки? Наочно відповідаюось так! Кожного дня в домашньому тренажерному залі я проводжу півтори години, тим самим підтримуючи не тільки фізичну активність, а й очищаючи голову від поганих думок", – поділився композитор.

Однак відео викликало неоднозначну реакцію у шанувальників Крутого. На думку користувачів, у кадрі композитор виглядає хворобливо худим.

"Чоловік з Бухенвальда!" 65-річний Крутий налякав хворобливою худорбою
"Чоловік з Бухенвальда!" 65-річний Крутий налякав хворобливою худорбою
"Чоловік з Бухенвальда!" 65-річний Крутий налякав хворобливою худорбою
"Чоловік з Бухенвальда!" 65-річний Крутий налякав хворобливою худорбою
"Чоловік з Бухенвальда!" 65-річний Крутий налякав хворобливою худорбою
"Чоловік з Бухенвальда!" 65-річний Крутий налякав хворобливою худорбою

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Крутий розповів про конфлікт зі скандальною балериною Анастасією Волочковою, який стався ще на початку 2000-х.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Ігор Крутий
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги