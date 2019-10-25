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25 жовтня • оновлено в 15:42
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"Не ношу труси": 65-річна Успенська зробила несподівану заяву

1.6т Читати матеріал російською

65-річна російська співачка Любов Успенська зробила несподівану заяву. Так, артистка зізналася, що любить купувати білизну, але не носить її.

Таке інтимне зізнання Успенська зробила в шоу "Бар у великому місті". Відео опубліковано на Youtube.

"Не ношу труси": 65-річна Успенська зробила несподівану заяву

Скріншот з відео

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"Я дуже люблю красиву білизну. У мене всі останні колекції, не можу пройти повз, тому що це красиво. Але не ношу ні труси, ні ліфчики ніколи. Вони просто у мене лежать", - заявила співачка.

"Не ношу труси": 65-річна Успенська зробила несподівану заяву

Скріншот з відео

Крім того, вона зазначила, що на шоу також прийшла без білизни. Коміку Тимуру Батрутдінову навіть вдалося перевірити це.

"Ви без трусиків зараз? О! Я торкався сідниць Любові Успенської", - прокоментував комік.

"Не ношу труси": 65-річна Успенська зробила несподівану заяву

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська співачка Любов Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

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Особи
Любов Успенська Тимур Батрутдинов
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