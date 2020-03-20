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20 березня • оновлено в 13:48
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65-річна дружина Гогена Солнцева побила його на зйомках у Малахова

5.4т
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Дружина російського шоумена Гогена Солнцева, 65-річна Катерина Терешкович, напала на свого чоловіка за лаштунками шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір".

Про інцидент повідомляє видання Собеседник.ru.

Катерина Терешкович і Гоген Солнцев

Катерина Терешкович і Гоген Солнцев

hochu.ua

Так, зокрема, видання пише, що дружина напала на 39-річного Гогена за лаштунками шоу. Жінка спочатку роздряпала чоловікові ногу й дві руки, а потім ще й покусала його.

"Два дні тому ця стара баба валялася паралізована після чергового запою. Благала мене повернути її до життя. Я її витягнув з того світу! І ось вам подяка: тепер весь ходжу стікаю кров'ю", – зізнавався Солнцев.

Співробітникам програми не відразу вдалося розняти пару.

Гоген Солнцев і Катерина Терешкович

Гоген Солнцев і Катерина Терешкович

vokrug.tv

"Кров після її укусів лилася струмом. Приїхав додому, а кров все ніяк не зупинялася. Я так злякався! Викликав платного лікаря. Витратив п'ять тисяч рублів. Ви б бачили її обличчя, коли я сказав, що ці каліцтва мені завдала моя стара! Вона каже: "Я ніколи такого не бачила за всю лікарську практику!", – говорить Гоген.

За словами шоумена, зараз він думає про розлучення з Терешкович.

Катерина Терешкович і Гоген Солнцев

Катерина Терешкович і Гоген Солнцев

hochu.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Рязань (РФ) прямо під час виступу Тетяни Буланової сталася масова бійка. Конфлікт розгорівся в залі для глядачів між двома жінками, до яких незабаром підключилися й інші присутні.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
давно про них не слышали) спасибо обоз за хорошие новости)
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Рюський мир...
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